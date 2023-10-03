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19:27, 3 октября 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

«Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1 в матче Кубка России

Фото: Unsplash

Петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1. На 18-й минуте вывел сине-бело-голубых вперед нападающий Иван Сергеев. На 24-й минуте счет сравнял полузащитник Кристиян Бистрович. На 64-й минуте установил окончательный счет в матче хавбек «Зенита» Ду Кейрос.

Таким образом, после пяти матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице группы С, набрав 11 очков. «Балтика» располагается на второй строчке, имея в активе девять очков.

В следующем матче петербуржцы примут самарские «Крылья Советов», а «Балтика» — грозненский «Ахмат». Обе встречи пройдут 31 октября.

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    Анастасия Борисова
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