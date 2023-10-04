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14:21, 4 октября 2023Наука и техника

В России развернут новые комплексы обнаружения объектов в космосе

МО РФ: в России развернут более 12 комплексов обнаружения объектов в космосе

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На территории России развернут более 12 комплексов нового поколения для обнаружения и распознавания космических объектов до 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ) по случаю 66-летия Космических войск.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что для переоснащения Космических войск перспективными образцами вооружения ведут около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.

Также в Минобороны сообщили о продолжающихся работах по постройке новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

В июне командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко рассказал, что новая радиолокационная станция для обнаружения малоразмерных космических объектов может сопровождать объекты размером в десять сантиметров.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что станция контроля космического пространства «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года.

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    Даниил Иринин
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