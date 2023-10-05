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11:47, 5 октября 2023Россия

В школах региона России отменили занятия после обстрела кассетными боеприпасами

В части школ Рыльска отменили занятия после обстрела кассетными боеприпасами

Фото: Telegram-канал Андрея Белоусова

В части школ Рыльского района Курской области отменили занятия после обстрела города кассетными боеприпасами. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Белоусов в Telegram-канале.

«В связи с отменой занятий в некоторых городских школах прошу родителей проконтролировать нахождение детей дома», — написал он.

Глава администрации рекомендовал жителям сообщать о повреждениях имущества по телефону 112, а также соблюдать меры безопасности.

Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами в четверг, 5 октября. Пострадала женщина, в результате атаки оказались повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города.

Помимо Курской области, ВСУ уже обстреливали из кассетных боеприпасов Брянскую и Белгородскую области. Брянскую область обстреляли кассетными боеприпасами 3 октября, повреждения получили более 50 домов

В августе ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадали четыре человека

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    Анастасия Шейкина
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