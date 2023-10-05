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17:47, 5 октября 2023Культура

Раскрыты подробности состояния Игоря Николаева после операции

Музыкант Игорь Николаев восстанавливается дома после перенесенной операции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыты новые подробности состояния российского певца Игоря Николаева после недавно перенесенной операции на сердце. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника в окружении музыканта, Николаев находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники. Уточнялось, что исполнитель продолжит восстанавливаться после перенесенной операции на сердце из дома. Врачи зафиксировали положительную динамику в состоянии артиста, в связи с чем необходимость его пребывания в стационаре исчезла.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. 19 сентября сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.

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    Варвара Кошечкина
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