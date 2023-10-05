Раскрыты подробности состояния Игоря Николаева после операции

Музыкант Игорь Николаев восстанавливается дома после перенесенной операции

Раскрыты новые подробности состояния российского певца Игоря Николаева после недавно перенесенной операции на сердце. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника в окружении музыканта, Николаев находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники. Уточнялось, что исполнитель продолжит восстанавливаться после перенесенной операции на сердце из дома. Врачи зафиксировали положительную динамику в состоянии артиста, в связи с чем необходимость его пребывания в стационаре исчезла.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. 19 сентября сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.