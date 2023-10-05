ФИФА учтет в рейтинге товарищеский матч сборных России и Кении

РФС сообщил, что ФИФА учтет в рейтинге товарищеский матч сборных России и Кении

Международная федерация футбола (ФИФА) учтет в рейтинге товарищеский матч сборных России и Кении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Каждая команда сможет произвести не более пяти замен. Еще одну перестановку будет разрешено сделать в случае, если у кого-то из игроков будет подозрение на сотрясение мозга», — добавили в РФС.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч 16 октября. Четырьмя днями ранее запланирована встреча против Камеруна в Москве.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.