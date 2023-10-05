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11:10, 5 октября 2023Спорт

Канадский нападающий «Динамо» рассказал о нежелании возвращаться в НХЛ

Канадский форвард «Динамо» Джордан Уил заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о нежелании возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Форвард пожаловался на закулисные игры в Северной Америке. «Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так», — заявил он.

Уил отметил, что в «Динамо» у него все отлично, он проводит много времени на льду. «Вот что я люблю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты», — добавил канадец.

Ранее 31-летний Уил выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Филадельфию Флайерс», «Аризону Койотис» и «Монреаль Канадиенс». В КХЛ он также играл за казанский «Ак Барс».

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    Дарья Коршунова
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