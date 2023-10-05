Свыше 100 миллиардов рублей выделят на развитие Кушвы

Свыше 119 миллиардов рублей выделят на развитие Кушвы

Свыше 119 миллиардов рублей выделят на развитие города Кушва в Свердловской области. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

Отмечается, что план развития намечен на 2023 — 2030 годы. Бюджет состоит из 154 миллионов из федерального бюджета, еще 6,2 миллиарда — из областного, 4 миллиардов — из местного. Еще 109 миллиардов выделили внебюджетные источники.

«В планах строительство нового здания школы на 800 мест и капитальный ремонт еще двух зданий, — заявили в областном правительстве. — Также запланировано оснащение спортивных площадок в трех школах и строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия».

Более того, в городе собираются построить лыжероллерные трассы и два культурных центра в Баранчинском и Верхней Баранче.

Ранее в сентябре стало известно, что сельхозпроизводителям Северной Осетии выделят десятки миллионов рублей для реализации проектов в сфере агротуризма. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев. Уточняется, что они выиграли гранты на общую сумму в 88,2 миллиона рублей.