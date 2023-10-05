В Одессе признали неспособность полностью защитить припортовую инфраструктуру

Власти Одессы признали неспособность полностью защитить припортовые объекты

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал, что обеспечить безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов на сто процентов невозможно. Его цитирует ТАСС.

«Не может быть сто процентов, это тоже понятно. Но, с другой стороны, сегодня все максимально для этого делается», — сказал он, комментируя степень защищенности указанных объектов.

