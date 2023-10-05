Стали известны детали контракта боксеров Фьюри и Усика

Майк Коппингер: в контракт Усика и Фьюри включили опцию проведения реванша

Стали известны детали соглашения на проведение поединка британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппингер в социальной сети X (бывшее название Twitter).

По информации источника, в контракте прописана опция реванша, которую может потребовать проигравший. При этом Коппингер не назвал точной даты проведения схватки.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.