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20:21, 5 октября 2023Спорт

Стали известны детали контракта боксеров Фьюри и Усика

Майк Коппингер: в контракт Усика и Фьюри включили опцию проведения реванша

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Стали известны детали соглашения на проведение поединка британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппингер в социальной сети X (бывшее название Twitter).

По информации источника, в контракте прописана опция реванша, которую может потребовать проигравший. При этом Коппингер не назвал точной даты проведения схватки.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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    Ксения Курашкина
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