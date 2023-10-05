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14:05, 5 октября 2023Культура

Успенская обвинила хирурга Хайдарова в уродовании Дубцовой

Любовь Успенская заявила, что хирург Тимур Хайдаров изуродовал Ирину Дубцову

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская обвинила звездного хирурга Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал исполнительницу Ирину Дубцову. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Как она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее», — написала Успенская. Сама Дубцова в комментариях под постом коллеги подтвердила, что столкнулась с осложнениями после операции по уменьшению груди, которую сделала у хирурга два года назад.

Она добавила, что исправляла ситуацию у другого специалиста за свой счет, не требует от Хайдарова компенсаций и просит оставить ее в покое.

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«Прошу обе стороны не упоминать моего имени в интервью. Пожалуйста. Пострадавших девочек жалко. Все решит комиссия и суд. Отстаньте от меня все. Мне неприятно», — подчеркнула Дубцова уже в своем аккаунте.

Ранее недовольная пациентка звездного хирурга Тимура Хайдарова по имени Людмила оголила грудь в эфире ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

В конце сентября Слава обратилась к исполнителю Филиппу Киркорову и пластическому хирургу Тимуру Хайдарову матом и пригрозила раскрыть их тайны.

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    Анастасия Астахова
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