Недовольная пациентка хирурга Хайдарова оголила грудь в эфире «России 1»

Недовольная пациентка звездного хирурга Тимура Хайдарова по имени Людмила оголила грудь в эфире ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Фрагмент передачи доступен на платформе «Смотрим».

Бывшая пациентка хирурга рассказала, что делала у Хайдарова пластику груди в 2021 году и осталась недовольна его работой. «Посмотрите на это», — возмутилась женщина и показала грудь в студии передачи. Она также подтвердила, что ей выплатили компенсацию за неудачную пластическую операцию.

В июле певицы Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы. На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами: певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) и другие. В августе на фоне скандала Хайдаров уехал из России.