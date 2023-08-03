Звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала

Хирург Тимур Хайдаров уехал с семьей в отпуск в Грецию на фоне скандала

Звездный хирург Тимур Хайдаров уехал из России на фоне скандала с певицами Славой и Любовью Успенской, которые обвинили его в некачественной пластике. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам самого врача, он отправился с семьей в отпуск, который намерен провести в Греции. Он подчеркнул, что отдых был запланирован, и в доказательство своих слов предоставил скриншоты переписок с обсуждением поездки.

Ранее Слава и Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.