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03:45, 3 августа 2023Ценности

Звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала

Хирург Тимур Хайдаров уехал с семьей в отпуск в Грецию на фоне скандала
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Звездный хирург Тимур Хайдаров уехал из России на фоне скандала с певицами Славой и Любовью Успенской, которые обвинили его в некачественной пластике. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам самого врача, он отправился с семьей в отпуск, который намерен провести в Греции. Он подчеркнул, что отдых был запланирован, и в доказательство своих слов предоставил скриншоты переписок с обсуждением поездки.

Ранее Слава и Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

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    Марина Совина
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