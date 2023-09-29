Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

Слава обратилась к Киркорову и Хайдарову матом и пригрозила раскрыть их тайны

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, обратилась к исполнителю Филиппу Киркорову и пластическому хирургу Тимуру Хайдарову матом и пригрозила раскрыть их тайны. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Слава напомнила, что оппоненты публично обвиняют ее в алкоголизме, а также заявила, что знает такую информацию о них, которая может шокировать общественность.

«Кстати про алкоголичку. Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и Филиппа Киркорова? У меня много тайн, но это даже не тайны, а такая грязь *** [ужасная], что вы все больше никогда не полезете к этому врачу под нож или не придете к этому певцу на концерт. Вы закройте свои *** [рты] и уберите свои ручки от женщин», — высказалась певица, призвав Хайдарова и Киркорова прекратить обсуждать ее.

В июле певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала Успенская, которая меняла пропорции фигуры у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Позже Слава обвинила Филиппа Киркорова в обмане, так как, по ее мнению, у артиста начались серьезные проблемы с рукой после пластической операции у Хайдарова.