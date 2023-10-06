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11:11, 6 октября 2023Наука и техника

Представлен новый метод восстановления мозга при деменции

Экзосомы использовали для восстановления мозга при деменции

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Барселоны представили новый метод восстановления мозга при деменции и других нейродегенеративных заболеваниях. Результаты работы опубликованы в Journal of Extracellular Vesicles

В ходе исследования специалисты сосредоточились на внеклеточных везикулах (экзосомах) нервных клеток. На животной модели авторы смогли продемонстрировать технологию использования экзосом для транспортировки белков PSD-95 и VGLUT-1, необходимых для связи между нейронами. Для этого предварительно внеклеточные везикулы были выделены с помощью ультрацентрифугирования и хроматографии. Эксперимент показал, что у подопытных улучшилась синаптическая пластичность и нейронные сигнальные пути.

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Технология может лечь в основу новых методов регенерации поврежденных участков мозга при нейродегенеративных заболеваниях.

В октябре 2022 года сотрудники Университета Валенсии разработали подход для сокращения признаков старения, основанную на вводе экзосом. В эксперименте были выделены внеклеточные везикулы из жировой ткани у молодых мышей и введены пожилым подопытным. В результате через две недели у мышей улучшились показатели физической силы.

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    Елена Апазиди
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