Открыта сокращающая признаки старения технология

Science Advances: инъекционное введение экзосом сократило признаки старения на 30 дней

Специалисты из Университета Валенсии открыли технологию сокращения признаков старения, основанную на вводе внеклеточных везикулов. Результаты работы описаны в Science Advances.

Областью интереса ученых стали экзосомы — структуры, производимые в эукариотических клетках, ответственные за передачу сигналов между клетками, а также используемые для транспортировки матричных РНК. Исследователи предполагали, что процесс старения может быть связан с ухудшением связи между клетками. Поэтому они извлекли стволовые клетки из жировой ткани у молодых мышей и соединили с экзосомами, после чего ввели их в хвосты пожилых подопытных два раза с интервалов в неделю.

Оказалось, что через две недели у мышей улучшились показатели физической силы. Это говорит о том, что у них снизилась возрастная дегенерация мышц. Кроме того, испытуемые меньше стали уставать и лучше координироваться. Наилучший эффект был достигнут примерно через месяц после первой инъекции и полностью исчез примерно через 60 дней.

После вскрытия авторы зафиксировали уменьшение разрушения почечной ткани и увеличение выработки клеток. Также было обнаружено снижение биомаркеров воспаления и эпигенетическое омоложение некоторых тканей.

Ранее сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско заметили, что не все состарившиеся клетки оказывают вредное воздействие на организм, как считалось ранее.