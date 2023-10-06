Россияне устроили диверсию на железной дороге ради гонорара в 15 тысяч рублей

В Татарстане троих россиян задержали за поджог на железной дороге

В республике Татарстане задержали троих россиян, подозреваемых в диверсии на железной дороге. Об этом в пятницу, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Молодые люди, младшему из которых только исполнилось 16 лет, познакомились в одном из мессенджеров с куратором. Он предложил им гонорар по пять тысяч рублей каждому за поджог релейного шкафа. Общая сумма вознаграждения оценивалась в 15 тысяч рублей. Уроженцы Бугульмы отправились на Куйбышевскую железную дорогу, где сожгли релейный шкаф.

5 октября сообщалось, что в Подмосковье полиция разыскивает неизвестного, который пытался совершить поджог на железной дороге рядом со станцией Снегири недалеко от Истры.