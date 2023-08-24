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22:08, 24 августа 2023Мир

Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина

WSJ: разведка США назвала бомбу возможной причиной крушения самолета Пригожина

Фото: РИА Новости

Представители разведки США в беседе с The Wall Street Journal (WSJ) назвали возможные причины крушения самолета в Тверской области, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, еще шестеро пассажиров, а также трое членов экипажа.

По словам собеседников издания, согласно предварительным оценкам американского правительства, на воздушном судне взорвалась бомба или причиной крушения стала «какая-то другая форма саботажа». При этом в США исключают версию о том, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», однако считают, что Пригожин, вероятно, погиб.

В то же время источники газеты подчеркнули, что предварительные оценки правительства США являются неполными.

Ранее «Московский комсомолец» написал, что перед вылетом самолет Евгения Пригожина был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля в связи с вышедшим из строя турбохолодильником.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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    Марина Совина
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