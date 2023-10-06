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19:03, 6 октября 2023Мир

Стали известны результаты экспертизы крови подвергшегося покушению лидера АдГ

В крови подвергшегося покушению лидера АдГ Хрупаллы не нашли ядовитых веществ
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Токсикологическая экспертиза не нашла в образцах крови подвергшегося покушению лидера немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы ядовитых веществ. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на следователей.

«Cудебно-медицинская экспертиза образцов его крови не дала каких-либо особых результатов», — сказано в публикации. Отмечается, что в крови были обнаружены лишь следы обезболивающих средств, которые политик получил от врача, пожаловавшись на боль в плече.

Хрупалла был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после покушения, совершенного в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт (Бавария). Лидера АдГ укололи иглой с неизвестным веществом.

Представитель полицейского управления Северной Верхней Баварии в Ингольштадте заявил, что у полиции нет доказательств физического нападения на лидера АдГ со стороны зала. События происходили за сценой, где должен был выступить Хрупалла.

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    Виктория Кондратьева
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