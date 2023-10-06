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15:54, 6 октября 2023Мир

Раскрыты подробности покушения на лидера немецкой оппозиционной партии АдГ

Лидера партии «Альтернатива для Германии» укололи иглой с неизвестным веществом

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, который находится в отделении интенсивной терапии в больнице после покушения, совершенного в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт (Бавария), укололи иглой с неизвестным веществом. Такие подробности сообщаются на сайте партии.

«Имело место внутримышечное заражение неизвестным на данный момент веществом», — сказано в публикации. Токсикологическая экспертиза продолжается.

Ранее представитель полицейского управления Северной Верхней Баварии в Ингольштадте заявил, что у полиции нет доказательств физического нападения на лидера АдГ со стороны зала. События происходили за сценой площадки, где должен был выступить Хрупалла.

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    Виктория Кондратьева
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