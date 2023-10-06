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17:11, 6 октября 2023Спорт

Нурмагомедов ответил на обвинения в употреблении допинга

Нурмагомедов опроверг слова Грина о том, что они с Махачевым употребляют допинг
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опроверг слова американского бойца Бобби Грина, обвинившего его и россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга. Экс-спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я 49 раз сдал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби: то, что с ним сделал Ислам, — это была чистая техника, наработанная годами», — ответил Нурмагомедов.

Ранее 6 октября Грин обвинил Нурмагомедова и действующего чемпиона UFC Махачева в махинациях с допингом и заявил, что промоушен проводит поединки Махачева в Абу-Даби, потому что россияне жульничают. «Нурмагомедов и Махачев посещают мечеть, там тренируются, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры Американского антидопингового агентства (USADA). Это позволяет им делать все, что они хотят», — заявил Грин.

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В феврале 2022 года Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде. Спустя несколько месяцев USADA отстранило Грина от турниров на полгода после выявления анаболических стероидов в его внесоревновательном допинг-тесте.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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    Ксения Курашкина
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