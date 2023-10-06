Президент WBC объяснил допуск Бетербиева к боям после отстранения россиян

Сулейман объяснил допуск Бетербиева к боям наличием у боксера паспорта Канады

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил, почему Артура Бетербиева допускают к международным соревнованиям после отстранения российских спортсменов. Слова функционера приводит YouTube-канал Boxing Scene.

«Артур проживает в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксерская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», — заявил Сулейман.

29 января россиянин встретился на ринге с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

За карьеру 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В 2013 году он вместе с семьей переехал в Монреаль.