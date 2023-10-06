Боец с позывным Ветер: российские военные взяли опорный пункт ВСУ у Берестового

Боец с позывным Ветер рассказал, что российским военным Южной группировки войск в ходе штурма удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Берестового в Донецкой области, сообщает РИА Новости.

«Взяли опорник под Берестовым», — заявил он, уточнив, что один из украинских солдат был взят в плен.

Российский боец отметил, что им противостояли украинские солдаты с очень слабой боевой подготовкой. По его мнению, военные ВСУ деморализованы из-за неудач в контрнаступлении.

Ранее стало известно, что артиллеристы третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.