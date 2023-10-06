Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:07, 6 октября 2023Из жизни

Мужчина попытался пересечь океан на весельной лодке и перевернулся у финиша

Путешественник Робинсон попытался пересечь Тихий океан на веслах и перевернулся

Фото: Bahnfrend / Wikimedia

Житель Австралии попытался пересечь Тихий океан на самодельной лодке, перевернулся и вызвал спасателей. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летнего Тома Робинсона подобрал экипаж круизного лайнера Pacific Explorer утром 6 октября южнее островного государства Вануату. Путешественник сидел на перевернутой весельной лодке. Он сильно обгорел на солнце и страдал от жажды, однако серьезно не пострадал.

Робинсон с подросткового возраста хотел в одиночку пересечь Тихий океан на веслах и стать самым молодым мореплавателем, которому это удалось. В июле 2022 года он отправился в путешествие из перуанской столицы Лимы в свой родной город Брисбен. Первый переход до островов Кука занял у него 160 дней. После стоянки там он за 70 дней добрался до Вануату. Путь длиной в две тысячи километров до финиша в Брисбене был последним этапом маршрута, однако через несколько дней после выхода в океан лодка Робинсона перевернулась.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

Мореход выразил благодарность экипажу Pacific Explorer и медицинскому персоналу судна за оказанную помощь. Он также рассказал, что во время путешествия несколько раз сбивался с курса из-за штормов, а кроме того, часто встречался с акулами. «Они дружелюбны большую часть времени… но они кусали мои весла», — поделился он воспоминаниями.

Собирается ли Робинсон попробовать перейти Тихий океан на веслах еще раз, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США арестовали выходца из Ирана, который намеревался пересечь Атлантический океан на судне собственной конструкции, похожем на беличье колесо. Сотрудники береговой охраны заметили 51-летнего Реза Балучи примерно в 100 километрах от берегов острова Тайби-Айленд, штат Джорджия.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

    Утвержден особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

    В ДНР создадут штаб обороны

    МИД подтвердил высылку российских дипломатов из США

    Десятки миллионов детей стали беженцами из-за глобальной проблемы

    Клуб Единой лиги ВТБ заявил о намерении судиться из-за штрафа за критику судей

    Премьер Греции выступил против помощи Украине в ущерб европейцам

    Российские свиноводы спрогнозировали резкий рост поставок за рубеж

    В Косово прибыло подкрепление НАТО

    Россиянина осудили на 17,5 года за взрыв газа в доме из-за неприязни к соседям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости