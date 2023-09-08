Мужчину арестовали за попытку пересечь океан в «беличьем колесе»

NYT: в США морехода арестовали за попытку пересечь океан в «беличьем колесе»

В США арестовали выходца из Ирана, который намеревался пересечь Атлантический океан на судне собственной конструкции, похожем на беличье колесо. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Сотрудники береговой охраны заметили 51-летнего Реза Балучи примерно в 100 километрах от берегов острова Тайби-Айленд, штат Джорджия. Мореход находился внутри конструкции, которая фактически являлась самодельным гребным колесом с пространством для одного члена экипажа внутри. Мужчина шел внутри колеса и таким образом приводил его в движение. Команда катера береговой охраны попросила Балучи предъявить документы, однако он «не смог их найти».

Когда Балучи попросили перейти на катер, он заявил, что у него есть нож и готов свести счеты с жизнью. На следующий день правоохранители повторили попытку пообщаться с Балучи, но он показал им уже два ножа. Кроме того, он продемонстрировал «какие-то провода» и заявил, что они от взрывного устройства.

В течение двух дней полицейские пытались передать агрессивному мореходу продукты и воду и объяснить, что надвигается ураган. В итоге он все-таки согласился сдаться. Мужчина рассказал правоохранителям, что собирался дойти в своем судне до Великобритании. Его заявление о бомбе оказалось выдумкой.

Судно Балучи было признано небезопасным, а его арестовали за препятствование высадке не борт судна представителей власти и нарушение морского законодательства. Во вторник, 5 сентября, мужчину выпустили под залог в 250 тысяч долларов.

Выяснилось, что это была уже четвертая за 10 лет попытка Балучи отправиться в плаванье на судне собственной конструкции. В 2014 году он пытался добраться от Флориды до Бермудских островов в самодельном пластиковом пузыре. Тогда мореход попал в шторм и был спасен береговой охраной. Вторая неудачная попытка была предпринята им в 2016-м. Эксперты установили, что судно Балучи является небезопасным, а власти выдали ему ордер со списком изменений, которые он должен был внести в конструкцию.

В 2021 году мужчина вознамерился «дойти» по воде из Флориды в Нью-Йорк, но сумел преодолеть только 40 километров. После неудачи в 2021 году Балучи заявил в интервью, что «знает, что делает», и добавил: «Я не тупой!»

Ранее сообщалось, что у побережья Великобритании спасли одинокого яхтсмена. Его яхта опрокинулась недалеко от гавани, а стоявшую на ней радиостанцию повредила вода.