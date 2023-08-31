Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:01, 31 августа 2023Из жизни

Одинокого яхтсмена спасли с тонущей яхты после сигнала бедствия

У побережья Великобритании спасли яхтсмена, передавшего сигнал бедствия

Кадр: Nine Entertainment

У побережья Великобритании спасли одинокого яхтсмена, который подал сигнал бедствия с тонущего судна. Об этом сообщает BBC News.

Яхта опрокинулась недалеко от гавани, а стоявшую на ней радиостанцию повредила вода. Несмотря на это, ее владелец успел рассказать о произошедшем по радио. Его сообщение приняли на другом корабле и передали в службу спасения.

Спасатели разыскали пострадавшего и подняли его на борт спасательной яхты «Хелен Хастингс». Яхтсмена доставили к станции спасения в городе Аймут, где ему оказали первую помощь. После этого его передали парамедикам.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Яхту также удалось спасти. Судно отбуксировали в гавань Сент-Эббс, откуда ее владелец и начал путешествие.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида два дня дрейфовал в открытом море у побережья города Сент-Огастин, прежде чем его обнаружили и спасли. Вода была ледяной, он получил сильный солнечный ожог, его неоднократно жалили медузы.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

    Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли и попался

    Раскрыта доля владеющих дачей россиян

    Троих хранивших тысячи патронов и оружие россиян задержали

    Международные резервы России выросли

    Блогерша с нулевым размером груди снялась в прозрачном нижнем белье

    Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых

    Профессиональная русалка рассказала об опасностях своего ремесла

    Китайцам решили доплачивать за свадьбу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости