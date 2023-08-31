Одинокого яхтсмена спасли с тонущей яхты после сигнала бедствия

У побережья Великобритании спасли яхтсмена, передавшего сигнал бедствия

У побережья Великобритании спасли одинокого яхтсмена, который подал сигнал бедствия с тонущего судна. Об этом сообщает BBC News.

Яхта опрокинулась недалеко от гавани, а стоявшую на ней радиостанцию повредила вода. Несмотря на это, ее владелец успел рассказать о произошедшем по радио. Его сообщение приняли на другом корабле и передали в службу спасения.

Спасатели разыскали пострадавшего и подняли его на борт спасательной яхты «Хелен Хастингс». Яхтсмена доставили к станции спасения в городе Аймут, где ему оказали первую помощь. После этого его передали парамедикам.

Яхту также удалось спасти. Судно отбуксировали в гавань Сент-Эббс, откуда ее владелец и начал путешествие.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида два дня дрейфовал в открытом море у побережья города Сент-Огастин, прежде чем его обнаружили и спасли. Вода была ледяной, он получил сильный солнечный ожог, его неоднократно жалили медузы.

