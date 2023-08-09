Унесенного волнами рыбака спасли после двух дней в открытом море с акулами

CNN: унесенный волнами американец два дня дрейфовал в открытом море

Житель американского штата Флорида два дня дрейфовал в открытом море у побережья города Сент-Огастин, прежде чем его обнаружили и спасли. Об этом сообщает CNN.

25-летний Чарльз Грегори отправился на рыбалку на легкой 3,7-метровой плоскодонной лодке. Прилив начался быстрее, чем он ожидал, и одна из волн сбросила его в воду. Рыбаку удалось снова забраться в лодку, но ее быстро унесло в открытое море.

Следующие два дня американец боролся за жизнь в частично затопленной лодке, вокруг которой кружили акулы. Вода была ледяной, он получил сильный солнечный ожог, его неоднократно жалили медузы.

Спасателям удалось заметить пропавшего рыбака с воздуха в 19 километрах от берега. Он устал и страдал от обезвоживания. Кроме того, у него начался рабдомиолиз — состояние, при котором поврежденная мышца разрушается, и содержимое ее клеток попадает в кровь.

Ранее сообщалось, что пловец с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, пять часов дрейфовал в открытом море и спасся благодаря рубашке и сломанной удочке. Американец сделал флаг, чтобы привлечь внимание спасателей.

