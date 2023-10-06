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22:34, 6 октября 2023Мир

В нападении на лидера немецкой оппозиционной партии АдГ заподозрили СБУ

Deutschland Kurier: в ФРГ подозревают СБУ в нападении на лидера АдГ Хрупаллу
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Annegret Hilse / Reuters

В ФРГ заподозрили Службу безопасности Украины (СБУ) в причастности к нападению на лидера немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, совершенном на предвыборном митинге в Баварии. Об этом пишет газета Deutschland Kurier.

«Киев мог приложить руку к нападению на Хрупаллу», — пишет издание.

По информации газеты, в разведывательных кругах Запада предполагают, что политик находится в так называемом «списке международных преступников» из-за его негативной позиции по поставкам немецкого вооружения Киеву, постоянному выяснению деталей диверсий на «Северных потоках» и призыву к отмене антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что токсикологическая экспертиза не нашла в образцах крови подвергшегося покушению Тино Хрупаллы ядовитых веществ.

Хрупалла был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после покушения, совершенного в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт (Бавария). Лидера АдГ укололи иглой с неизвестным веществом.

Представитель полицейского управления Северной Верхней Баварии в Ингольштадте заявил, что у полиции нет доказательств физического нападения на лидера АдГ со стороны зала. События происходили за сценой, где должен был выступить Хрупалла.

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    Марина Совина
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