Deutschland Kurier: в ФРГ подозревают СБУ в нападении на лидера АдГ Хрупаллу

В ФРГ заподозрили Службу безопасности Украины (СБУ) в причастности к нападению на лидера немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, совершенном на предвыборном митинге в Баварии. Об этом пишет газета Deutschland Kurier.

«Киев мог приложить руку к нападению на Хрупаллу», — пишет издание.

По информации газеты, в разведывательных кругах Запада предполагают, что политик находится в так называемом «списке международных преступников» из-за его негативной позиции по поставкам немецкого вооружения Киеву, постоянному выяснению деталей диверсий на «Северных потоках» и призыву к отмене антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что токсикологическая экспертиза не нашла в образцах крови подвергшегося покушению Тино Хрупаллы ядовитых веществ.

Хрупалла был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после покушения, совершенного в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт (Бавария). Лидера АдГ укололи иглой с неизвестным веществом.

Представитель полицейского управления Северной Верхней Баварии в Ингольштадте заявил, что у полиции нет доказательств физического нападения на лидера АдГ со стороны зала. События происходили за сценой, где должен был выступить Хрупалла.