Начата проверка из-за видео с истязаниями мужчины и женщины в российском городе

СКР проверит видео с истязаниями мужчины и женщины в Стерлитамаке

В Республике Башкортостан организована проверка после появления видеозаписи с истязаниями мужчины и женщины. Об этом в пятницу, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, на распространенных в социальных сетях кадрах, некие молодые люди демонстративно избивают двух человек. Предположительно события происходили в городе Стерлитамак. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установки личностей подозреваемых. По результатам проверки случившемуся будет дана правовая оценка.

На видеозаписи некие молодые люди чьи лица скрыты, требуют от полуголых потерпевших подчиниться, наносят удары и заливают их баллончиками с краской.