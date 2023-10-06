Травматолог рассказал об инновационных методах восстановления после тренировки

Травматолог Шнейдеров советует криотерапию для восстановления после тренировки

Травматолог Максим Шнейдеров рассказал об инновационных методах восстановления после тренировки. Его слова приводит Shape.

Специалист отметил эффективность TECAR-терапии, в ходе которой на организм воздействуют высокочастотным электрическим током, который не ощущается физически. Ток проникает в ткани в виде преобразованных электромагнитных волн и генерирует тепло, которое стимулирует глубокие слои тканей и ускоряет восстановление.

Терапевт также рассказал о пользе криотерапии, во время которой благодаря воздействию холода происходит стимуляция защитных систем организма. Криотерапия, по словам Шнейдерова, ускоряет восстановительные процессы организма, уменьшает воспалительные процессы, выводит молочную кислоту, помогает улучшить состояние иммунной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Эксперт подчеркнул, что проводить процедуры может только врач с использованием специального оборудования. Для самостоятельного восстановления после тренировки он посоветовал банные процедуры, здоровый сон и массаж.

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