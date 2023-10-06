Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
6:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
2:2
Завершен
Майнц
Германия - Бундеслига|7-й тур
23:44, 6 октября 2023Спорт

Травматолог рассказал об инновационных методах восстановления после тренировки

Травматолог Шнейдеров советует криотерапию для восстановления после тренировки

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Травматолог Максим Шнейдеров рассказал об инновационных методах восстановления после тренировки. Его слова приводит Shape.

Специалист отметил эффективность TECAR-терапии, в ходе которой на организм воздействуют высокочастотным электрическим током, который не ощущается физически. Ток проникает в ткани в виде преобразованных электромагнитных волн и генерирует тепло, которое стимулирует глубокие слои тканей и ускоряет восстановление.

Терапевт также рассказал о пользе криотерапии, во время которой благодаря воздействию холода происходит стимуляция защитных систем организма. Криотерапия, по словам Шнейдерова, ускоряет восстановительные процессы организма, уменьшает воспалительные процессы, выводит молочную кислоту, помогает улучшить состояние иммунной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Эксперт подчеркнул, что проводить процедуры может только врач с использованием специального оборудования. Для самостоятельного восстановления после тренировки он посоветовал банные процедуры, здоровый сон и массаж.

Ранее фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы заставить себя пойти в спортзал. Она предложила заняться новым видом физической активности и найти себе компанию среди друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

    В «Арисе» рассказали об отношении к Кокорину в клубе

    Киркоров признался в первом после расставания с Пугачевой серьезном романе

    Россиян ждет «арктическое вторжение». Как пережить экстремальный перепад температуры и рекордное падение давления?

    Любовница бывшего короля Испании призвала его к ответу за домогательства. Почему суд поддержал скандального монарха?

    Российские военные захватили опорный пункт ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника около Крыма

    США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

    В Запорожской области прекратят лечить по паспорту Украины

    Граничащие с Россией регионы Финляндии попросили о финансировании безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости