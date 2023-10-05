Тренер назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал

Тренер Колпакова посоветовала найти компанию, чтобы заставить себя пойти в зал

Фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь Колпакова посоветовала сменить тренировочную рутину. «Например, можно начать заниматься йогой или пилатесом, эти тренировки помогают расслабиться и улучшить настроение. Также можно попробовать новый вид спорта, например большой теннис или бокс», — сказала она.

Также эксперт рекомендовала найти себе компанию, потому что заниматься спортом с друзьями или близкими людьми гораздо веселее. «Вы сможете мотивировать и поддерживать друг друга во время тренировок», — объяснила она.

Кроме того, Колпакова напомнила о важности поддержания позитивного настроя. Она призвала не критиковать себя за то, что трудно заставить себя пойти в зал. «Похвалите себя за то, что вы делаете шаги к здоровому образу жизни», — предложила специалист.

Ранее ученые из Школы менеджмента Слоана при Массачусетском технологическом институте также поделились способом заставить себя заняться спортом. По словам авторов, для этого нужна мотивация со стороны знакомых, например публикации в социальных сетях, в которых те рассказывают о своих спортивных достижениях.