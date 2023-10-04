Назван простой способ заставить себя заняться спортом

Ученые из Школы менеджмента Слоана: для занятий спортом важна мотивация знакомых

Ученые из Школы менеджмента Слоана при Массачусетском технологическом институте назвали простой способ заставить себя заняться спортом. Исследование опубликовано на сайте учреждения.

Ученые выяснили, что для занятий спортом важна мотивация со стороны знакомых. В частности, рассказы друзей, а также публикации в социальных сетях, в которых те рассказывают о своих спортивных достижениях. По словам авторов, такая мотивация побуждает человека выполнять тренировки сверх ежедневной нормы.

Эксперты подчеркнули, что в противном случае высока вероятность отказаться от занятий спортом. По их мнению, чаще всего люди жалуются на плохую погоду, большую загруженность и усталость, однако совместные занятия могут заставить их продолжать заниматься.

18 сентября фитнес-тренер Владимир Кукарин рассказал, почему люди бросают занятия спортом. Эксперт назвал причинами отказа от спорта завышенные требования к себе, а также плохой выбор фитнес-тренера.