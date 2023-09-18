Фитнес-тренер объяснил причины отказа от спорта

Тренер Кукарин назвал завышенные требования к себе причиной отказа от спорта

Фитнес-тренер Владимир Кукарин рассказал, почему люди бросают занятия спортом. Его слова приводит «Газета.Ru».

Кукарин назвал одной из причин отказа от спорта завышенные требования к себе. «Непривычные движения для тела и нагрузка мышц и сосудов вместо ожидаемой бодрости дают ощущение усталости и вялости, ухудшается самочувствие, мотивация ходить в зал резко снижается», — объяснил он, подчеркнув, что нагрузка должна быть адекватной физическому состоянию, а цели — измеримыми и реалистичными.

Также специалист отметил, что важно понимать, зачем нужны тренировки. «Чтобы не бросить занятия, нужно понимать, что они в итоге дадут. Тренировки нужно вписывать в свою жизнь, а не жизнь в тренировки», — заявил он.

Кроме того, отказ от занятий может быть вызван фитнес-тренером. По словам Кукарина, нужно найти специалиста, с которым будет комфортно работать и не стесняться обсуждать тренировочный процесс.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юркова высказалась о возможности сочетания алкоголя и тренировок. «Не стоит употреблять алкоголь, если у вас завтра тренировка, — это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы», — заявила она.