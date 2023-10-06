Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|7-й тур
14:24, 6 октября 2023Спорт

В «Гавре» рассказали об отношении фанатов команды к Кузяеву

Спортдиректор «Гавра» Мате Бодмер рассказал, что фанаты обожают Далера Кузяева

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал об отношении болельщиков к российскому игроку клуба Далеру Кузяеву. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, фанаты обожают полузащитника. «У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде», — добавил Бодмер.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. На данный момент он провел семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил два мяча.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме решили запретить обидчику приближаться к жертве. Такой закон в России пытались принять годами

    Лукашенко пообещал белорусской армии «все необходимое» в следующем году

    Дэвид и Виктория Бекхэм показали роскошный дом изнутри

    В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

    В Казахстане допустили запрет на ношение хиджабов и никабов

    Разработано способное не намокать месяцами гидрофобное покрытие

    Россиянам раскрыли правильный способ стричь ногти на ногах

    Россиянам назвали создающие дорогой образ модели кроссовок

    В российский регион по Северному морскому пути пришло первое судно

    Водоем в Австралии окрасился в розовый

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости