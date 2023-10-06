В «Гавре» рассказали об отношении фанатов команды к Кузяеву

Спортдиректор «Гавра» Мате Бодмер рассказал, что фанаты обожают Далера Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал об отношении болельщиков к российскому игроку клуба Далеру Кузяеву. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, фанаты обожают полузащитника. «У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде», — добавил Бодмер.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. На данный момент он провел семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил два мяча.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.