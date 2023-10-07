Боец раскрыл секрет тренировки Рокки

Боец Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки Рокки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дамил Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки персонажа фильма «Рокки Бальбоа». Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что подтягивания, жим штанги, пробежки, силовые с бочкой и кувалдой эффективны, так как развивают силовую выносливость и мощные удары. Он также обратил внимание на правильно поставленный удар персонажа.

Шарафутдинов посчитал, что профессиональные спортсмены готовятся примерно в таком ритме, когда подходят к боям. При этом он подчеркнул, что тренировка для боксеров эффективна в том случае, если комбинировать силовые занятия с боксерскими.

30 мая российский боец Эдуард Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы верхней части тела. Он отметил, что для начинающих спортсменов это упражнение будет сложным, однако правильная техника и регулярные тренировки помогут получить от него максимальную пользу.