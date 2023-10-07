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10:49, 7 октября 2023Спорт

Боец раскрыл секрет тренировки Рокки

Боец Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки Рокки

Кадр: фильм «Рокки»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дамил Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки персонажа фильма «Рокки Бальбоа». Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что подтягивания, жим штанги, пробежки, силовые с бочкой и кувалдой эффективны, так как развивают силовую выносливость и мощные удары. Он также обратил внимание на правильно поставленный удар персонажа.

Шарафутдинов посчитал, что профессиональные спортсмены готовятся примерно в таком ритме, когда подходят к боям. При этом он подчеркнул, что тренировка для боксеров эффективна в том случае, если комбинировать силовые занятия с боксерскими.

30 мая российский боец Эдуард Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы верхней части тела. Он отметил, что для начинающих спортсменов это упражнение будет сложным, однако правильная техника и регулярные тренировки помогут получить от него максимальную пользу.

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    Анастасия Борисова
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