Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
6:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
2:2
Завершен
Майнц
Германия - Бундеслига|7-й тур
06:00, 7 октября 2023Спорт

Брат Нурмагомедова назвал сроки возвращения в октагон после операции

Умар Нурмагомедов рассказал, что вернется в октагон в феврале или марте

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов назвал сроки возвращения в октагон после операции из-за травмы плеча. Спортсмен высказался на странице в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Я вернусь в феврале или в марте», — заявил Нурмагомедов. Он также опубликовал видео с тренировки в спортивном зале.

В ночь на 6 августа Умар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, должен был впервые в карьере возглавить турнир промоушена. Он должен был участвовать в поединке против американца Кори Сэндхагена, однако 19 июля менеджер спортсмена Ризван Магомедов сообщил, что Нурмагомедов получил травму и ему предстоит операция.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    «Ведет себя абсолютно правильно». Лукашенко объяснил причину выдвигаемых Зеленским требований к Западу

    Байдена призвали прекратить поддерживать притязания Украины на Крым

    «Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin

    Брат Нурмагомедова назвал сроки возвращения в октагон после операции

    В МИД обвинили Британию в эскалации напряженности в Европе

    Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотника на Москву

    ВС России пресекли две попытки выдвижения ВСУ на южнодонецком направлении

    Байдена призвали уведомить Конгресс о возможных переговорах с Россией

    Стало известно о приостановке работы Внуково и Шереметьево

    Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости