Черчесов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак»

Тренер Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал переход в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном назначении в московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. «Оставьте в покое все команды. «Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам», — отметил он.

Черчесов руководил «Ференцварошем» с декабря 2021-го по июль 2023-го. Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.