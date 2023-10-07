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16:09, 7 октября 2023Мир

Депутаты Ирана поддержали действия ХАМАС против Израиля

Депутаты иранского меджлиса поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Депутаты парламента Ирана поддержали операцию «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов», — говорится в материале.

Ранее советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает нанесение ударов по территории Израиля. «Мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — сказал генерал.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

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