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14:47, 7 октября 2023Среда обитания

Названа цена выставленной на продажу квартиры Зеленских в Крыму

Квартиру Зеленских в Ливадии в Крыму выставили на торги за 24,6 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Национализированную квартиру Зеленских, которая находится в поселке Ливадия в городе Ялта, выставили на продажу за 24,6 млн рублей. Данные о квартире Зеленского в Крыму опубликованы в системе ГИС «Торги», передает ТАСС.

Квартира Елены и Владимира Зеленских находится в ялтинском поселке Ливадия, ее площадь составляет 119,5 кв метров. Шаг аукциона определен в 1,23 млн рублей, заявки на участие принимаются до 26 октября.

Торги назначены на 30 октября. Участники аукциона должны внести задаток в размере 50 процентов от начальной цены.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявлял, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет примерно 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО.

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать имущество Зеленского 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов отметил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму.

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