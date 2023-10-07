В Одессе произошли взрывы
В Одессе произошли взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога
В Одессе произошли взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Одессе прогремели взрывы», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога.
Ранее взрывы произошли в городе Миргороде в Полтавской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога.
Утром 6 октября в Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он. Позже сообщалось, что российские военные поразили в Харькове цех ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).