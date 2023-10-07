Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:27, 7 октября 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе произошли взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе произошли взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Одессе прогремели взрывы», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в городе Миргороде в Полтавской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога.

Утром 6 октября в Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он. Позже сообщалось, что российские военные поразили в Харькове цех ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ведет себя абсолютно правильно». Лукашенко объяснил причину выдвигаемых Зеленским требований к Западу

    Названы районы Москвы с самыми подорожавшими квартирами в новостройках

    Столичные полицейские помогли обманутой аферистами пенсионерке сохранить жилье

    Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы в ВТО

    В Одессе произошли взрывы

    В Польше оценили потенциал России на Украине

    На Западе рассказали о серьезном ударе России

    В ЕС признали нехватку средств для помощи Украине

    Награждение 15-летнего сына Кадырова попало на видео

    Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости