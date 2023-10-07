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00:22, 7 октября 2023Бывший СССР

Взрывы произошли в Миргороде на Украине

Взрывы произошли в Миргороде на Украине, объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в городе Миргороде в Полтавской области на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Утром 6 октября в Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он. Позже сообщалось, что российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, а работают только по скоплению военных и армейского руководства Украины.

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    Марина Совина
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