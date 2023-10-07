Олимпийский чемпион Уайлд заявил о борьбе за российских спортсменов

Олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил, что собирается представлять Россию в МОК

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал о том, как он борется за то, чтобы российские спортсмены получили возможность выступать на международных турнирах. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Спортсмен заявил, что собирается представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК) и бороться за права российских спортсменов. Для этого он обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта, однако решение еще не было принято.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.