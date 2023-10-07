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10:07, 7 октября 2023Экономика

Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

Глава Минфина Силуанов о курсе доллара: главное стабильность и предсказуемость

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о том, пойдет ли курс доллара вниз. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Кому надо больше, кому — меньше. Нам главное — стабильность и предсказуемость», — сказал министр.

6 октября на утренней сессии Московской биржи курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей. В Кремле, реагируя на это, заявили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне.

По мнению аналитиков, несмотря на высокие цены на нефть, перспектив для укрепления российской валюты пока нет. В целом эксперты ожидают дальнейшего ослабления российской валюты: доллар в перспективе нескольких недель будет торговаться в диапазоне 97-101 рубль.

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    Анастасия Шейкина
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