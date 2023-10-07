В «Арисе» рассказали об отношении к Кокорину в клубе

В «Арисе» рассказали, что в сообществе клуба все гордятся Александром Кокориным

Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал, как в клубе относятся к российскому нападающему Александру Кокорину. Слова специалиста приводит Telegram-канала «РБ Спорт».

«В сообществе "Ариса" все гордятся Александром, и он в ответ максимально выкладывается в играх. Но всему свое время», — заявил Шпилевский. Он подчеркнул, что в команде считают форварда одним из самых мастеровитых игроков основного состава, однако понимают, что россиянину нужно еще два-три матча для того, чтобы набрать адаптироваться под возросший уровень конкуренции.

21 сентября Кокорин забил первый мяч после возвращения в кипрскую команду из итальянской «Фиорентины». Форвард отличился на 11-й минуте с пенальти в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.