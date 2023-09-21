Кокорин в Лиге Европы забил первый мяч после возвращения в «Арис»

Кокорин отличился с пенальти за «Арис» в матче Лиги Европы со «Спартой»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч после возвращения в кипрскую команду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился на 11-й минуте с пенальти в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты». На момент публикации новости в матче идет 33-я минута, чехи ведут со счетом 2:1 благодаря дублю Ладислава Крейчи, который тот оформил после гола россиянина.

8 сентября Кокорин рассказал о сложностях игры в итальянской «Фиорентине». Футболист отметил, что в клубе изменилось мнение о нем, однако игрового времени он не получал.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.