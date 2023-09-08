Кокорин рассказал о сложностях игры в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что ему не давали играть в «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о сложностях игры в итальянской «Фиорентине». Его слова передает «Чемпионат».

Футболист сказал, что вернулся в команду из аренды с огромным желанием тренироваться и играть. Кокорин отметил, что в клубе изменилось мнение о нем, и «фиалки» отклонили два поступивших для него трансферных предложения. «Ответили, что "Кокорин нам нужен". При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация», — заявил он.

Ранее итальянский журналист Массимо Франки оценил выступление Кокорина за «Фиорентину». Он назвал российского форварда игроком-ошибкой. «"Фиорентине" нужно было избавиться от него, и она это сделала», — добавил Франки.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.