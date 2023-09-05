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12:49, 5 сентября 2023Спорт

В «Арисе» раскрыли условия нового контракта с Кокориным

«Арис» заключил контракт с Кокориным на сезон с опцией продления на один год

Фото: Massimo Paolone / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В кипрском футбольном клубе «Арис» раскрыли условия нового контракта с российским форвардом Александром Кокориным. Об этом Sport24 рассказал директор по маркетингу команды Алексей Дозорцев.

«Очень рады, что Кокорин снова с нами. Это будет контракт на сезон с опцией продления еще на один год», — заявил Дозорцев, добавив, что осуществить возвращение футболиста было достаточно сложно. Итальянская «Фиорентина», за которую в данный момент играет спортсмен, подтвердила факт его аренды.

Ранее 5 сентября «Арис» анонсировал возвращение Кокорина. Форвард выступал в составе команды с августа 2022 года на правах аренды. Сообщалось, на Кипре остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты, поэтому по окончании сезона-2022/2023 он вернулся в Италию.

17 июля Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Нападающий вышел на поле в товарищеской встрече основной команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом. Контракт Кокорина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Ксения Курашкина
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