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10:10, 17 июля 2023Спорт

Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев

Александр Кокорин вышел на поле в товарищеском матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард вышел на поле в товарищеской встрече взрослой команды «фиалок» против молодежной. Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу основы клуба. Кокорин отдал голевой пас на серба Луку Йовича.

В прошлый раз россиянин сыграл за «Фиорентину» 10 апреля 2022 года. Он принял участие в матче чемпионата Италии против «Наполи», провел на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. Всего после перехода в итальянский клуб в 2020 году нападающий провел в составе «фиалок» десять матчей.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

Кокорин также известен по выступлениям за сборную России по футболу, «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

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    Андрей Стрельцов
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