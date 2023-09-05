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09:59, 5 сентября 2023Спорт

В «Арисе» анонсировали возвращение Кокорина в команду

Кипрский «Арис» анонсировал возвращение Кокорина в команду

Фото: Massimo Paolone / Globallookpress.com

В кипрском футбольном клубе «Арис» анонсировали возвращение российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщается на официальной странице команды в социальной сети X (бывшее название Twitter — прим. «Ленты.ру»).

Клуб опубликовал запись видеозвонка главного тренера Алексея Шпилевского с Кокориным. «Все ждут тебя. Я жду тебя. Так что увидимся завтра», — говорит специалист.

17 июля Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Нападающий вышел на поле в товарищеской встрече основной команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Ксения Курашкина
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