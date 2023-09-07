В Италии назвали Кокорина игроком-ошибкой

Итальянский журналист Франки назвал форварда Александра Кокорина игроком-ошибкой

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возвращении российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис». Его слова передает Legalbet.

Франки назвал форварда игроком-ошибкой. «Кокорин был не нужен "Фиорентине". Посмотрите на состав: Мбала Н'Зола, который забивал за "Специю", купили Лукаса Бельтрана из "Ривер Плейта", есть Кристиан Куаме. Никаких шансов для Кокорина. "Фиорентине" нужно было избавиться от него и она это сделала» — заявил журналист, добавив, что не понимает, как Кокорин мог попасть в Серию А.

5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в аренду у «Фиорентины». Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 с опцией продления еще на один год.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Предыдущий сезон нападающий провел в аренде кипрской команде, став в ее составе победителем национального первенства. Также он был признан лучшим игроком турнира по версии Ассоциации футболистов Кипра.