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23:46, 18 мая 2023Спорт

Кокорина выбрали игроком сезона в чемпионате Кипра

Футболиста «Ариса» Александра Кокорина выбрали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина выбрали лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист получил премию Ассоциации футболистов Кипра. В минувшем сезоне он провел в составе «Ариса» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

11 апреля «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кокорин с большой долей вероятности вернется в итальянскую команду по окончании сезона-2022/2023. Отмечалось, что на Кипре довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Форвард также известен по выступлениям в составе «Зенита», «Спартака», московского «Динамо» и сборную России.

Анастасия Борисова
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